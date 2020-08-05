Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Japon Kültür Ticari Yardımlaşma Dayanışma Derneği gönüllüleri ile Türk sivil toplumunun Nagoya’daki temsilcileri, ellerinde Türk ve Japon bayrakları ile Nishi semtindeki EIS tesisinin önüne yürüdü. Okulun kapısına siyah çelenk bırakan grup, şehitler anısına saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Grup adına konuşma yapan Adem Gündoğdu, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünü kınadı. Örgütün hem Japonya’da hem küresel düzeyde etkisini sürdürmeyi amaçladığını belirten Gündoğdu, FETÖ’nün konuşlandığı her ülke için tehdit oluşturduğunu kaydetti. Gösteride, grupla birlikte hareket hâlindeki kamyonetin bir cephesine Ömer Halisdemir’in fotoğrafı, diğer cephesine Türk bayrağı yansıtıldı. Grup, gösterilerini mehter marşı ve dombra melodileriyle sona erdirdi.