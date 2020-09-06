Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının katılımıyla gerçekleşecek tatbikat; hava hücum, muharebe arama kurtarma harekâtı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde birleşik, müşterek ve fiilî olarak icra edilecek. İHA