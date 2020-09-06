Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının katılımıyla gerçekleşecek tatbikat; hava hücum, muharebe arama kurtarma harekâtı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde birleşik, müşterek ve fiilî olarak icra edilecek. İHA
KKTC’de ‘Akdeniz Fırtınası’ esecek
06.09.2020 - 05:00 | Son Güncelleme: 06.09.2020 - 05:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından 6-10 Eylül'de “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı” yapılacak.
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