Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ulusal havayolu şirketi Emirates, ABD'de 5G teknolojisine geçilmesinin potansiyel riskleri nedeniyle bu ülkeye yapılacak uçuşların bir süre askıya alındığını duyurdu.

ASKIYA ALINAN UÇUŞLAR

Emirates Havayollarının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD'de 5G mobil servisinin aktifleştirilmesi ile ilgili operasyonal endişeler nedeniyle bu ülkeye yapılacak uçak seferlerinin yarından (Çarşamba gününden) itibaren askıya alınmasına karar verildi." ifadelerine yer aldı.

Açıklamada, askıya alınan uçuşların Boston, Chicago, Dallas-Fort Worth, Houston, Miami, New York, Orlando, San Francisco ve Seattle Havalimanlarına yapılan uçak seferlerini kapsadığı kaydedildi.

ABD'de telefon şirketlerinin 5G'ye geçişi erteleme süresi bugün doldu

ABD'nin en büyük telefon şirketlerinden AT&T ve Verizon, Federal Havacılık Dairesinin (FAA) talebi üzerine, 4 Ocak'ta 5G teknolojisine geçişi 2 hafta ertelediklerini duyurmuştu.

AT&T Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Havacılık güvenliğinin ve 5G'nin bir arada var olabileceğini biliyoruz. Daha fazla iş birliği ve teknik değerlendirmenin tüm sorunları çözeceğinden eminiz." ifadesi kullanılmıştı.

BOEING VE AIRBUS'TAN 5G UYARISI

Dünyanın en büyük uçak üreticisi Boeing ve Airbus şirketlerinin Üst Yöneticileri (CEO), 21 Aralık 2021'de ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'e 5G telefon servisi konusunda ortak imzalı bir mektup göndererek, bunun havacılık endüstrisine büyük zarar verebileceği yönünde uyarıda bulunmuştu.

Mektupta, 5G teknolojisinin uçakların güvenli şekilde çalışma yeteneğini olumsuz etkileyeceği savunulmuş, "5G teknolojisine geçişin ertelenmesi" çağrısı yapılmıştı.

Öte yandan 5G teknolojisine geçişi savunan sektördeki gruplar ise havacılık endüstrisini, "korku tellallığı yapmak ve gerçekleri çarpıtmakla" suçlayarak, bu teknolojiye geçişin ertelenmesiyle ekonomide 10 milyarlarca dolar kayba yol açacağı uyarısında bulunmuşlardı.

AT&T ve Verizon, 5 Ocak'tan itibaren C-bandından 5G teknolojisini uygulamaya sokmayı hedefliyordu.

ABD'de çoğu telefonun 5G ile uyumlu olduğu ancak 5G teknolojisine geçilmediği için bu özellikleri kullanamadığı kaydediliyor.

5G öncesi korkutan açıklama: Uçuşlar için felakete neden olabilir ABD’nin en büyük havayollarının üst düzey yöneticileri, 5G dağıtımı öncesi önemli bir açıklama yaptı. Yeni teknolojinin uçuşları aksatabileceğini belirterek, uyarılarda bulundular.

Anti 5G kolyelerde radyasyon tehlikesi: DNA'yı bozabilir 5G teknolojisinin tüm dünyada yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte bir grup insan kendilerini radyasyondan korumak için umulmadık yollara başvuruyor. 5G'den koruduğu iddia edilen kolyelerde radyoaktif tehlike tespit edildi.

5G’de maliyeti düşürüp teknoloji ihraç edecek Türk Telekom; telekomünikasyon, enerji, finans, mobil yayıncılık ve oyun gibi sektörlerde “senkronizasyon” süresini “anlık” hâle getirecek bir yazılım geliştirdi. İsveçli Net Insight ile ürünleştirilecek 5G teknolojisiyle; maç yayınları gecikmesiz izlenecek, online ameliyatlar eş zamanlı yapılabilecek. Maliyetler düşecek, ihracat gelirleri artacak.