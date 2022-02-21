Türkiye Gazetesi

İran’da 18 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle idama çarptırılan 55 yaşındaki mahkum, affedildiğini ve mahkeme tarafından kısas hükmünün kaldırıldığını öğrendiğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

18 YIL BOYUNCA ÖLÜM KORKUSUYLA YAŞADI

İran basınında yer alan haberlerde, İran’ın Bender Abbas şehrinde 18 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle idama çarptırılan 55 yaşındaki mahkumun affedildiğini ve mahkeme tarafından kısas hükmünün kaldırıldığını öğrendiğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.



Mahkumun ailesi tarafından yapılan açıklamada, cinayet suçundan idam cezası alan mahkumun 18 yıl boyunca ölüm korkusuyla yaşadığı ve öldürdüğü kişinin ailesi tarafından affedildiğini öğrendiğinde yaşadığı büyük sevinç nedeniyle kalp krizi geçirdiği ifade edildi.

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