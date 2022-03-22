Türkiye Gazetesi

GB News programında konuşan Biggins, “Son zamanlarda katılması gereken etkinliklere katılmaması ve bunları iptal etmesinin sebebi, tekerlekli sandalye kullanması. O çok gururlu, bu şekilde görünmek istemediği için etkinlikleri iptal etti” dedi. Bu durumun çok üzücü olduğunu ifade eden Biggins, “Umarım Kraliçe, tahttaki 70. yılı için düzenlenecek kutlamalara katılabilir” diye konuştu.

Şoke edici iddia, Buckingham Sarayı'nın, 95 yaşındaki Kraliçe'yi önümüzdeki hafta Prens Philip'in anma törenine, titizlikle düzenlenmiş 'askeri tarzda' bir planla götüreceği haberlerinin ardından geldi. Plan, Kraliçe’nin Windsor Kalesi'nden helikopterle Buckingham Sarayı'na getirilmesini, sarayda araba ile taşınmasını ve onu fotoğrafçılardan korumak için özel bir ekran kullanılmasını içeriyor.

BASTON İLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Kraliçe Elizabeth daha önce baston kullanmış ama tekerlekli sandalyede hiç görülmemişti. Kraliçe, daha önce bazı kişileri makamında hareket etmeden ayakta durarak karşılamış ve kısa süreliğine görüntü vermişti.

Kraliçe Elizabeth itiraf etti: Hareket edemiyorum İngiltere Kraliçesi Elizabeth sağlığı hakkında açıklama yaptı. 95 yaşındaki Kraliçe hareket edemediğini söyledi.

Kraliçe Elizabeth tahtı bırakıyor Geçtiğimiz günlerde tahttaki 70. yılını kutlayan İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in (95) yakında tahtı bırakacağı ve yerine oğlu Prens Charles’ın geçeceği konuşuluyor.

Kraliçe Elizabeth varisini açıkladı: Aynı desteği ona da verin Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini belirtti.