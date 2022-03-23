Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal yaklaşık 1 aydır sürüyor. Ukrayna halkının azimli direnişi devam ederken, bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. Savaşta şu ana kadar yüzlerce sivil hayatını kaybetti, binlerce asker yaralandı. Bir yanda savaş devam ederken bir yandan da müzakere görüşmeleri sürdürülüyor.

‘POLANYA’YI NASIL BOMBALARIZ?’ TARTIŞMASI

Savaşın 28’inci gününde ise Rus medyasından çok çarpıcı tartışmalar yapılmaya başlandı. Rusya’nın Merkez medyasında konuşan uzmanlar, Polonya'nın başkenti Varşova’nın nasıl bombalanacağına dair plan yapmaya ve kendi aralarında tartıştığı görüldü.

İLK GÜNDEN BERİ SÖYLÜYORDU

Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'nin işgalin başından beri en çok vurguladığı şey bunun bir başlangıç olduğu ve Rusya'nın hedefinde birçok Doğu Avrupa ülkesi olduğunu belirtiyordu. Bu görüntüler de Zelenski'nin sözlerini destek nitelikte görüldü.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna ile müzakereler zor Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kiev yönetiminin sürekli pozisyon değiştirmesi nedeniyle Ukrayna ile müzakereler zor. Ukrayna'ya barış gücü göndermek, Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir" dedi.

Rusya'dan kritik nükleer silah açıklaması: Tehdit olursa başvurabiliriz CNN televizyonunda Christiane Amanpour'un programına konuk olaran Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini açıkladı.

Kremlin'den Rusya-Ukrayna müzakerelerine dair açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin, ülkenin NATO üyeliğinin yanı sıra Rusya’nın teklifleri konusunda referanduma gidebileceklerini söylemesi üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan cevap geldi.