Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın işgalinden sonra Rusya Devlet Başkanı Putin’e karşı suikast ve zehirlenme iddiaları gündeme gelmeye başladı. Çıkan iddialar ile birlikte Putin’e karşı güvenlik önlemleri artırıldı. Rusya Devlet Başkan’ın attığı her adım, kendisine eşlik eden korumalar tarafından 24 saat izleniyor.

Yemekleri büyük bir dikkatle hazırlanıyor, içtiği her şey danışmanları tarafından kontrol ediliyor. Ancak işgalle beraber tehditler artmış durumda. Peki Rusya Devlet Başkanı Putin’i kim koruyor? Güvenliği için ne gibi önlemler alınıyor? İşte Putin’in olağanüstü korumaları.

HER ATTIĞI ADIM DİKKATLE İZLENİYOR

Rusya’da birçok güvenlik servisi bulunurken bir tanesinin görevi sadece devlet başkanını ve ailesini korumak. Rusya Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi, kökleri KGB'ye uzanan ve Başbakan Mikhail Mişustin gibi diğer üst düzeydeki yetkililerin korunmasından da sorumlu olan Rusya Federal Güvenlik Servisi FSO'ya bağlı. Bu servisten gelen siyah takım elbiseli, kulaklık takan muhafızlar gece gündüz devlet başkanını izliyor.

Rus hükümetine ait medya kuruluşu Russia Beyond'a göre, bu muhafızlar yurt dışı gezilerinde koruma görevi üstlendikleri zaman dört halka şeklinde örgütleniyor. İlk halkada en yakınındaki kişisel koruma muhafızları bulunuyor. İkinci halkada, kendini fark ettirmeden halk arasına karışan muhafızlar oluyor. Üçüncüsündekiler, kalabalıkların etrafını sarıyor ve şüphelilerin girmesini önlüyor. Dördüncü ve sonuncu grup ise, yakınlardaki binaların üzerinde mevzilenen keskin nişancılardan oluşuyor. Putin bir yere gittiğinde de bu muhafızlar ona eşlik ediyor.

YEMEKLERİ 3 AŞAMADAN GEÇİYOR

Putin'i korumak için alınan önlemlerin çapını bilmek zor olsa da, bizzat Kremlin ve Rus güvenlik uzmanları bu konuda bazı ipuçları veriyor. Çok dikkat edilenlerden biri, yiyecek meselesi. Mark Galeotti'ye göre, zehirlenmekten korkan Putin'in her yediğini tadan özel bir çeşnicibaşı bulunuyor. Galeotti, "Modern bir devlet başkanından çok bir ortaçağ hükümdarı gibi" diyor. Rusya Devlet Başkanı'nın yurt dışı gezilerinde de, yediği içtiği her şey ekibinin kontrolü altında.

Galeotti, "Tüketeceği tüm yiyeceği ve içeceği alıyorlar. Örneğin, resmi bir yemekte şampanya kadehi kaldırılacaksa, Putin'in kadehi, ekibinin getirdiği şişeden dolduruluyor" diyor. Rusya uzmanı Stephen Hall da, Putin'in özel koruma muhafızlarının yemeklerin nasıl pişirildiğini bizzat izlediğini belirtiyor.

AKILLI TELEFONDAN UZAK DURUYOR

Alınan bir başka önlem de Kremlin'e akıllı telefon sokulmaması. Putin kendisi de akıllı telefon kullanmadığını söylüyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da defalarca Putin'in "fazla vakti olmadığı için" cep telefonu kullanmadığını söyledi. Ancak Putin'in bu teknolojiyi kullanmamasının nedenlerinden biri internete hiç güvenmemesi.

Geçmişte internete "CIA projesi" diyen Putin, Amerikan istihbaratının her şeyi izlediğini düşündüğü için Rus halkından Google arama motorunu kullanmamalarını istemişti. Galeotti, "Putin internet kullanmıyor, cep telefonlarını sevmediği biliniyor. Doğrusunu söylemek gerekirse haklı. Cep telefonları pek güvenli değil" diyor.

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