Türkiye Gazetesi

Mart ayı enflasyonu 1975 yılındaki petrol krizinden bu yana en yüksek düzeye ulaşarak 11,9 olan Hollanda'da enflasyonun en büyük nedeni olarak Ukrayna'nın işgali ve yaşanan savaş nedeniyle enerji fiyatlarının hızla artması gösteriliyor. Başbakan Mark Rutte, "Hepimiz biraz yoksullaşacağız" derken, hükümet enflasyon ile birlikte etkili olan enerji krizini önlemek ve Rus doğalgazına bağımlılığı azaltmak için ulusal çapta bir enerji tasarrufu kampanyası başlattı.

"EVDE HIRKA VEYA KAZAK GİYİN"

İklim ve Enerji Bakanlığı'nın "Düğmeyi çevirin" sloganıyla başlattığı enerji tasarrufu kampanyası kapsamında Hollanda'daki yaklaşık 200 devlet dairesinde kaloriferler iki derece kısılacak. Kampanya kapsamında halka da kombi cihazlarını gündüz en fazla 19, gece de 15 dereceye ayarlamaları tavsiye edildi.

Böylece derece başına yıllık 200 euro tasarruf sağlanacağını savunan hükümet, "Evde sıcak tutacak bir hırka veya kazak giyin. Evde aktif olarak çalışıyorsanız, termostatı birkaç derece daha bile düşürebilirsiniz" önerisinde bulundu.

"DUŞTA DAHA AZ KALIN" ÇAĞRISI

Hollanda halkından, duşta 5 dakikadan fazla kalmamalarını isteyen hükümet, böylece yılda 130 euro tasarruf sağlanabileceğini belirtti.

Enerji tasarrufu kampanyasında halka sadece kullandıkları odaları ısıtma, evde yokken ya da gece yatarken kombi ısı ayarını 15 dereceye düşürmeleri tavsiye edildi.

İklim ve Enerji Bakan Rob Jetten, enerji tasarrufuna acil ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Enerji tasarrufu son yıllarda hak ettiği ilgiyi görmedi. Şimdi bunu değiştireceğiz. Bu cüzdanınız ve iklim için iyi olacak. Ayrıca Rusya'dan gelen gaza daha az bağımlı olmamıza yardımcı olacak" dedi.

Irak, Türkiye'ye enerji ihraç edecek Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle doğal gazı kesmesinin ardından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani kısa süre içinde hem Avrupa'ya hem de Türkiye'ye enerji ihracatına başlayacaklarını açıkladı.

Yunan basını yazdı: Enerji haritası yeniden çiziliyor Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimden etkilenen Avrupa ülkeleri doğalgaz tedarikinde sorun yaşamaya devam ediyor. ABD’nin Doğu Akdeniz Boru hattı olarak bilinen EastMed projesinden desteğini çekmesiyle ile İsrail gazının Avrupa’ya aktarmanın alternatif yolları aranıyor. Yunan basınında yer alan haberde Avrupa’nın Doğu Akdeniz’deki gaz rezervlerinin kıtaya iletiminde radikal değişiklere gidileceği ve İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletilmesine ilişkin hak iddiası üzerine alternatif bir plan hazırlandığı kaydedildi.