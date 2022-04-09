Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

İsrail’de son günlerde gerçekleştirilen saldırılar artarak sürüyor. İki hafta içinde düzenlenen birbirinin benzeri dördüncü saldırı Tel Aviv’de Dizengoff Sokağı’nda gerçekleşti. Barlar ve restoranlarla dolu sokaktaki saldırıda iki kişi öldü, biri ağır, sekiz kişi yaralandı. Tel Aviv saldırısını gerçekleştiren ve daha sonra İsrail güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen zanlının, Batı Şeria’daki Cenin bölgesinden 28 yaşındaki Ra’ad Hazem olduğu açıklandı. Saldırıyı, DEAŞ üstlense de polis, Hazem’in herhangi bir sabıkasının olmadığını ve hücre bağlantısının bulunmadığını duyurdu. İslami Cihad’ın da aralarında olduğu bazı gruplar saldırı sonrası sevinç gösterilerinde bulundu. Dizengoff Caddesi’ndeki saldırı, yüz binlerce Filistinli cuma namazı için Kudüs’e gelmeye hazırlandığı, ramazanın ilk cuma gününün öncesinde, üstelik de İsrail yönetiminin Mescid-i Aksa’da herhangi bir kısıtlama, engelleme uygulamayacağını açıklamasından sonra gerçekleşmesi şüpheleri artırdı. Son olayla birlikte saldırıların İran destekli olduğu, İran’a bağlı hücreler tarafından yapıldığına dair iddiaları güçlendirdi.

MOSSAD İDDİASI

Suriye, Irak, Yemen, Lübnan, Filistin, Karabağ, Afganistan’da birçok operasyonda parmağı olan İran, binlerce Müslümanın ölümüne sebep oldu. Geçtiğimiz aylarda, İsrail İstihbarat Örgütü Mossad ile ortak şekilde Filistinli Kassam Tugaylarına istihbarat operasyonu yapan İran, her oyunu ortaya çıktığında, Mossad ajanlarının yönetime sızdığını iddia ediyor. Şubat ayında yayınlanan “İsrail ve İran: Gizli Savaş adlı araştırma” adlı İngiliz belgeselinde eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin baş danışmanı ve eski İran İstihbarat Bakanı Ali Yunusi “Mossad’ın ülkenin birçok bölgesinde etkisi o kadar geniş ki, İran liderliğinin her bir üyesi hayatından, güvenliğinden endişe etmelidir” diye konuştu. Mossad’ın İran üst yönetimine sızdığını öne süren İranlı yetkililer, şu ana kadar yakalanan İranlı Mossad ajanları ile ilgili hiçbir isim yayınlayamadı.

İRAN’DAN İTİRAF

İsrail’de özellikle her sene ramazan ayında veya kritik görüşmeler arefesinde olan saldırılarda İran’ın olağan şüpheli olması şaşırtıcı değil. Eylül ayında İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Gulam Ali Reşid, bölgenin İran tarafından terörize edildiğini itiraf etmişti. Filistin’deki direniş gruplarının İslam Cumhuriyeti’ni savunmak için orada olduklarını belirten Reşid’in açıklamasına karşılık veren Filistin’deki İslami Cihad Hareketi, Siyonistlerin Filistin’i işgali çabalarına karşılık İran ile ittifak yapıldığını belirtmişti.

İsrail'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

İsrail'den Gazze'ye yeni operasyon tehdidi: Ordu sözcüsü duyurdu İsrail Ordu Sözcüsü, Duvarların Muhafızları adı altında Gazze Şeridi’ne başlattığı operasyonun ikincisini başlatmak için hazır olduklarını duyurdu.