Türkiye Gazetesi

Rusya tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’ya karşı başlatılan işgal operasyonunda ikinci aşamaya geçildiği ve hedeflerinin Donbass ve Ukrayna'nın güney bölgeleri almak istediği belirtilmişti. Yapılan açıklamalar ile aslında Rusya’nın sadece Ukrayna’yı değil diğer ülkeleri de işgal etme planı olduğu söylenmeye başladı. Dün yapılan açıklamalar ile bu söylentilerin gerçek olabileceğinin kanıtı oldu.

Rusya’nın üst düzey komutanlarından Rustam Minnekayev, Rus birliklerinin hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Minnekayev tarafından yapılan açıklamalar ise gündemi derinden sarstı. Rustam Minnekayev’in Rusya’nın savunma sanayisinin önde gelen isimleriyle yaptığı bir toplantıda yaptığı konuşma Putin’in Ukrayna konusundaki nihai hedefini ve buradan da hangi ülkeye ilerlemek istediğini açıkça ortaya koydu.

RUS KOMUTAN PUTİN’İN GİZLİ HEDEFİNİ AÇIKLADI

Rus komutan, Putin’in gizli hedefini ifşa etti. Rusya’nın Donbass bölgesi ve Ukrayna’nın güneyini tamamen işgal ederek kalıcı bir yol izlemek istediğini belirtti. Yani Rusya’nın temel hedefi bu bölgeleri kalıcı olarak işgal ederek kontrol altından tutmak istiyor. Bunun nedeni ise Putin’in Moldova’da bulunan ve Transnistria adı verilen bölgeyi elde etmek istemesi.

BİR SONRAKİ HEDEFİ MOLDOVA

Minnekayev, dün akşamki konuşmasında Rusya’nın bu bölgelere erişim sağlayarak önce liman kenti olan Odessa’yı sonra da Moldova’ya ulaşmaya çalıştığını açıkladı. Odessa’yı ele geçirmek Rusya açısından Ukrayna ekonomisini baltalayacağı için önemli. Ticaretin merkezi konumunda olan Odessa limanından gelen her şeyi kontrol altında tutmak Rusya’ya savaşta büyük üstünlük sağlayabilir.

Transnistria'da her yerde Sovyetler'in simgesi orak çekiç var.

ZELENSKİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Rustam Minnekayev’in bu açıklamaları büyük yankı getirirken Ukrayna lideri Zelenski’nin dün gece yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında bu konuya değinmiş olması da dikkatlerden kaçmadı.

“Bu durum benim daha önce defalarca söylediğim şeyin canlı kanıtı haline geldi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sadece bir başlangıçtı: Rusya durmayacak ve işgali başka ülkelere de taşıyacak” diyen Zelenski Moldova ile ilgili bu iddiaların gerçekliğinin altını çizdi.

Rusya savaşta bir sonraki hedefini açıkladı Rus Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rustam Minnekaev, Rus ordusunun Ukrayna'da devam eden savaşta ikinci aşamadaki görevinin Donbass ve Ukrayna'nın güneyinde tam kontrolü sağlamak olduğunu ifade etti

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