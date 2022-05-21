Türkiye Gazetesi

Hindistan'ın Goalpara bölgesindeki bir ortaokulunun müdiresi olan Dalima Nessa, yerel bir okul festivaline pişmiş sığır eti götürünce ortalık karıştı.

The Independent'a konuşan Goalpara bölgesinde polis Mrinal Deka, olayın 14 Mayıs'ta gerçekleştiğini, öğretmenler ve köylüler de dahil olmak üzere misafirlere sunabilmek için evinden sığır eti getiren müdirenin ikramının iyi karşılanmadığı ve birkaç kişinin itirazlarını dile getirdiğini söyledi.

Olay kısa sürede bölgede yayılırken, okul müdiresi polise şikayet edilince önce hakkında soruştutma açıldı, ardından da tutuklandı.

Nessa, ülkenin ceza kanunu uyarınca farklı gruplar arasında düşmanlığı teşvik etmek ve dini duyguları zedelemekle ilgili bölümler kapsamında suçlandı.

BÜYÜKBAŞ KESİMİ YASADIŞI

Hindistan'ın Hindu çoğunluğunun üyeleri inekleri kutsal kabul ediyor ve inek kesmek veya sığır eti yemek ülkenin büyük bir kısmında yasa dışı veya kısıtlanmış durumda.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin sağcı ve Hindu yanlısı Hindistan Halk Partisi'nin yönettiği Assam, sığır eti tüketimini yasaklamıyor. Ancak 2021'de kabul edilen Assam Sığır Koruma Yasası, Hinduların, Jainlerin ve Sihlerin çoğunlukta olduğu ya da tapınakların veya dini manastırların 5 km yarıçapındaki bölgelerde büyükbaş kesimini ve sığır satışını yasa dışı kılıyor.

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