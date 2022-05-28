Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile kritik bir görüşme düzenledi. Putin, Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması halinde tahıl ihracatına hazır olduklarını açıkladı.

Kremlin Sarayı'nın açıklamasına göre, Putin iki ülkenin liderleriyle telefon görüşmesi yaptı. Liderler, Ukrayna'daki durumun güncel yönleri hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. Putin, Ukrayna'daki 'özel askeri operasyon'a yönelik son gelişmelere ilişkin bilgi verirken, 'Kiev’in kabahati nedeniyle' kesilen müzakerelerin yeniden başlamasına Rusya'nın açık olduğunu ifade etti.

UKRAYNA'YA SİLAH YARDIMINA 'TEHLİKELİ' DEDİ

Macron ve Scholz ile görüşen Putin, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya silah yardımında bulunmasını 'tehlikeli' olarak tanımladı. Putin, bu bağlamda durumun daha da istikrarsızlaşacağını ve insani krizin ağırlaşacağını belirtti.

Küresel gıda güvenliğine ilişkin de fikir alışverişi yapılan görüşmede Putin, Batılı ülkelerin hatalı ekonomik ve mali politikalarının yanı sıra uyguladıkları Rus karşıtı yaptırımların sonucu olarak gıda tedarikindeki zorlukların gerçek nedenlerini somut verilere dayanarak açıkladı.

Putin, "Rusya kendi adına, Karadeniz limanlarından Ukrayna tahılının ihracatı da dahil olmak üzere engelsiz tahıl ihracatı için seçenekler bulmaya yardım etmeye hazır. Rus gübreleri ve tarım ürünleri arzındaki artış, küresel gıda pazarındaki gerilimin azalmasına da yardımcı olacak ve bu da elbette ilgili yaptırım kısıtlamalarının kaldırılmasını gerektirecek." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

Putin sinyali verdi: İzin vermeye hazırım Rusya Ukrayna savaşı 94. gününde devam ederken Rus ablukasının olası bir gıda krizine neden olacağı endişesi sürüyor. Dünyanın tahıl ambarı Ukrayna’da bulunan binlerce buğday mısır gibi hububatların ihraç edilmesine yönelik Rus lider Putin’le konuşan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Putin'e yakın isim: Türkiye yürüttüğü operasyonlarda haklı Rusya lideri Putin’in tüm kritik kararlarında etkin rol oynayan ve ülkenin Millî Güvenlik Kurulu görüşmelerinin değişmez ismi Yevgeniy Prigojin, Türkiye’nin Irak ve Suriye’de yürüttüğü operasyonlarda haklı olduğunu söyledi