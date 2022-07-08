Türkiye Gazetesi

ABD’nin Güney Dakota eyaletinde yer alan Sioux Falls’ta 5 Temmuz’da derecho fırtınasının etkili olması ile gökyüzü tamamen yeşile büründü. Gökyüzünün rengi, bölge sakinlerini şaşkına uğratırken, görüntüler ve fotoğraflar sosyal medyada viral oldu.

UZMANLAR BİLE ÇÖZEMEDİ

Uzmanlar, gökyüzünün neden yeşile döndüğünün net olmadığını ancak, temel nedenin bulutların çok fazla su taşıması nedeniyle mavi ışık yayma eğiliminde olduğunu ve mavi ışığın gün batımından gelen kırmızı ve sarı ışıkla birleştiğinde gökyüzünün yeşile döndüğü üzerinde duruyor.

BİNLERCE KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada ise, derecho fırtınasının etkili olduğu Güney Dakota, Minnesota ve Iowa'da yaklaşık 30 bin kişinin saatlerce elektriksiz kaldığı aktarıldı. Açıklamada, söz konusu fırtınanın saatte 93 kilometre rüzgar hızına sahip olduğu ifade edildi.

Kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı Suudi Arabistan'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar ve kum fırtınası nedeniyle kentte gökyüzü turuncuya boyandı.

Türkiye'de en sık görülen afet belli oldu: Fırtına Türkiye Meteorolojik Afetler Değerlendirmesi (2010-2021) raporuna göre, Türkiye'de son 12 yılda başta "fırtına", olmak üzere "şiddetli yağış ve sel" ile "dolu" en sık görülen afetlerin başında geldi.