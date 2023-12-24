24 Aralık 2023 12:33 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 13:35

Burundi'de yaşanan kanlı olay geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırına yakın olan Vugizo komünündeki siviller, silahlı saldırının hedefi oldu. Eylemi, 'RED Tabara' isimli isyancı bir grup üstlendi.

'KORKAKÇA BİR SALDIRI'

Yapılan resmî açıklamaya göre, "12 çocuk, ikisi hamile olmak suretiyle 3 kadın, yardıma gelen bir polis memuru da dahil olmak üzere toplamda 20 kişinin" hayatını kaybettiği duruyuldu. Saldırıyı "aşağılıkça, korkakça ve barbarca" olduğunu ifade eden açıklamada, ayrıca 9 kişinin de yaralandığını ve hastanede tedavilerinin devam ettiği bilgisi verildi.

İsmini vermek istemeyen Burundili askeri personelin Agence France-Presse'e ilettiği bilgiye göre; "sivillerin çapraz ateşte bırakılarak katledildiği, ardından saldırganların Kongo Demokratik Cumhuriyeti sınırından geri kaçtığı" öğrenildi.

Burundi topraklarında iki hafta içinde ikinci saldırısını gerçekleştiren isyancı grubun, 2021'de gerçekleştirdiği son havalimanı saldırısından beridir bir faaliyet göstermediği biliniyordu.

'BİZ DEĞİL REJİM ÖLDÜRDÜ, SORUŞTURMA TALEP EDİYORUZ'

İsyancı RED Tabara örgütünün X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırıyı üstlendiklerini fakat sivilleri hedef almadıklarını belirtti. İsyancılar, yazılı açıklamasında şunları söyledi:

"22 Aralık'ta Gatumba bölgesindeki Vugizo karakoluna, RED Tabara tarafından düzenlenen ve 9 asker ile 1 polisin öldürüldüğü saldırıda, akılsız rejim her zamanki gibi kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor. Burundi güvenlik güçleri mensuplarından değil, sivil kurbanlardan bahsediyor.

Biz rejime her saldırdığımızda o da sivil halka saldırıyor. Eğer herhangi bir kurban olduğunu iddia ediyorsanız, RED Tabara, bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunmaktadır.

Terör rejiminin kurbanlarının tüm ailelerine başsağlığı diliyor ve hiçbir Burundilinin, hükümetin yalanlarına kanmayacağını yineliyoruz."

İsyancı grup, 2015 yılından beridir Burundi Hükümetine ait güvenlik güçlerine ve kamu binalarına saldırılar düzenliyor.