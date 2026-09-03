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Dünya

Prens Harry ve Meghan’ın dönüşü Trump’ı sevindirdi: Kraliyet ailesinin yerinde olsam onları kabul etmezdim

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Prens Harry ve Meghan’ın dönüşü Trump’ı sevindirdi: Kraliyet ailesinin yerinde olsam onları kabul etmezdim
Fotoğraf Başlığı Prens Harry ve Meghan’ın dönüşü Trump’ı sevindirdi: Kraliyet ailesinin yerinde olsam onları kabul etmezdim

ABD Başkanı Donald Trump, Prens Harry ve Meghan Markle’ın İngiltere’ye dönüşünü yorumladı. Meghan’ı Kraliyet Ailesi’ne saygısızlık etmekle suçlayan Trump, "Gitmelerinden memnunum, hayranı değildim. Kraliyet ailesinin yerinde olsaydım Harry'i geri kabul etmezdim" ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın ABD’den ayrılarak İngiltere’ye dönmesiyle ilgili konuştu. Trump, çiftin İngiltere’ye dönüşünden memnun olduğunu belirterek Harry ve Meghan’a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Oval Ofis’te gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump’a, Sussex Dükü ve Düşesi’nin İngiltere’ye dönüşü soruldu. Trump, "Bundan memnunum. Hayranı değildim" ifadelerini kullandı.

Prens Harry ve Meghan’ın dönüşü Trump’ı sevindirdi: Kraliyet ailesinin yerinde olsam onları kabul etmezdim
Başlık ResmiPrens Harry ve Meghan’ın dönüşü Trump’ı sevindirdi: Kraliyet ailesinin yerinde olsam onları kabul etmezdim

MEGHAN’I KRALİYET AİLESİNE SAYGISIZLIKLA SUÇLADI

İngiliz Kraliyet Ailesi ile ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyen Trump, Kraliçe ile geçmişte çok iyi bir ilişkisi bulunduğunu belirtti. Kral Charles’ı da uzun süredir tanıdığını ifade eden Trump, İngiltere Kralı için "Harika, harika bir adam" dedi.

Prens Harry ve Meghan’ın dönüşü Trump’ı sevindirdi: Kraliyet ailesinin yerinde olsam onları kabul etmezdim
Başlık ResmiPrens Harry ve Meghan’ın dönüşü Trump’ı sevindirdi: Kraliyet ailesinin yerinde olsam onları kabul etmezdim

Trump, Meghan Markle’ın Kraliyet Ailesi’ne yönelik tutumunu ise sert sözlerle eleştirdi.

ABD Başkanı, "Kraliyet ailesine büyük saygısızlık yaptılar. Meghan, Kraliçe’ye ve Kral Charles’a karşı son derece saygısızdı" diye konuştu.

Prens Harry ve Meghan’ın dönüşü Trump’ı sevindirdi: Kraliyet ailesinin yerinde olsam onları kabul etmezdim
Başlık ResmiPrens Harry ve Meghan’ın dönüşü Trump’ı sevindirdi: Kraliyet ailesinin yerinde olsam onları kabul etmezdim

"YERİNDE OLSAYDIM HARRY’Yİ GERİ ALMAZDIM"

Trump, Prens Harry’nin İngiltere’ye dönüşü konusunda da Kraliyet Ailesi’nin kararını sorguladı.

"Kraliyet ailesinin yerinde olsaydım onu geri kabul etmezdim" diyen Trump, Prens Harry’ye yönelik tavrını da açıkça ortaya koydu.

Prens Harry ve Meghan’ın dönüşü Trump’ı sevindirdi: Kraliyet ailesinin yerinde olsam onları kabul etmezdim
Başlık ResmiPrens Harry ve Meghan’ın dönüşü Trump’ı sevindirdi: Kraliyet ailesinin yerinde olsam onları kabul etmezdim

HARRY VE MEGHAN 6 YIL SONRA İNGİLTERE’YE DÖNDÜ

Prens Harry ve Meghan Markle, 2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi’nin üst düzey çalışan üyeleri olarak görevlerinden ayrılmış ve ABD’ye taşınmıştı. Çift, California’da yeni bir hayat kurarak kraliyet görevlerinden bağımsız yaşamaya başlamıştı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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