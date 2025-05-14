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Uzun süre ekrana maruz kalanlar dikkat! Omurları yerinden oynadı, aylarca kabusu yaşadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uzun süre ekrana maruz kalanlar dikkat! Omurları yerinden oynadı, aylarca kabusu yaşadı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Japonya’da yaşayan 25 yaşındaki bir genç, uzun süre boyunca ekrana maruz kalmasından dolayı 'düşük baş sendromu' geçirdi. Altı aydır şiddetli boyun ağrısı çeken genç, yutma problemi yaşadığını vurgulayarak doktorlardan yardım istedi. 

İlginç olay Japonya’da yaşandı. Bilgisayar oyunlarıyla yakından ilgilenen 25 yaşındaki genç, uzun saatler ekrana baktığı için 'düşük baş sendromu' adı verilen rahatsızlığı geçirdi. Şiddetli boyun ağrısı şikayetiyle doktora başvuran genç adam, röntgen çekilmesinin ardından şoke oldu. 

Uzun süre ekrana maruz kalanlar dikkat! Omurları yerinden oynadı, aylarca kabusu yaşadı - 1. Resim

OMURLARI YERİNDEN OYNADI

Yapılan taramaların ardından konuşan doktorlar, gencin boynundaki omurların yerinden oynadığını bunun sonucunda da omurgada zamanla yara benzeri dokular oluştuğunu tespit etti. Teşhisin ardından tedavi için harekete geçen doktorlar, genç hastaya başının sabit durabilmesi için boyunluk takmayı önerseler de bu tedavi yeterli gelmeyeceği için kısa sürede sonlandı. 

Uzun süre ekrana maruz kalanlar dikkat! Omurları yerinden oynadı, aylarca kabusu yaşadı - 2. Resim

DURUŞUN DÜZELTİLEBİLMESİ İÇİN BOYNUNA VİDA TAKILDI

Omurgasının düzelebilmesi için birçok operasyon geçiren adamın omurgasından küçük parçalar alınarak boynunda oluşan yara benzeri doku temizlendi. Daha sonra duruşun düzeltilmesi için boyun kemiklerine vida ve metal çubuklar yerleştirildi. 

Uzun süre ekrana maruz kalanlar dikkat! Omurları yerinden oynadı, aylarca kabusu yaşadı - 3. Resim

BOYUN YANLIŞ POZİSYONDA TUTULDUĞU İÇİN...

Operasyondan önce yutma problemi yaşayan gencin, ameliyattan 6 ay sonra iyileşerek boynunu yatay pozisyona getirebildiği kaydedildi. Uzmanlar, hastanın rahatsızlığının boynun uzun süre yanlış pozisyonda tutulmasından ve gelişimsel bir bozukluktan kaynaklandığını bildirdi. Ayrıca, gençler arasında artan akıllı telefon kullanımının tehlikeleri konusunda farkındalığın artırılması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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