Vatan hasretine dayanamayan Cihan Öner Amerika'daki Tesla müdürlüğünü bırakıp Marmaris'e geldi

Eğitim için Amerika'ya gittikten sonra 15 senelik bir kariyer yapan bilgisayar mühendisi Cihan Öner, vatan hasretine dayanamayın ata toprağına döndüğünü söyledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü mahallesinde doğup büyüyen, 18 yaşında üniversite okumak için gittiği Amerika'da uzun yıllar çalışan bilgisayar mühendisi Cihan Öner (33), vatan hasretine dayanamayınca tüm kariyerini bırakıp memleketi Marmaris'e döndü.

Dünyaca ünlü Tesla firmasında müdür olarak çalıştığını söyleyen Cihan Öner, 2 yıl önce aldığı karar ile ülkesine dönerek turizmci oldu.

TESLA'DAKİ KARİYERİNİ HİÇE SAYDI

Amerika'nın New York eyaletinde Farmingdale Üniversitesi'nde önce bilgisayar mühendisliği, ardından elektrik elektronik mühendisliği eğitimi alan 33 yaşındaki Cihan Öner, henüz okulun son sınıfındayken dünyanın en büyük elektrikli araba üreticilerinden olan Tesla'da işe başladı. Müdürlük derecesine kadar geldiğini söyleyen Öner, 2022 yılında aldığı bir karar ile Amerika'yı ve kariyerini bırakarak memleketine neden döndüğünü İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Amacının memleketi için faydalı işler yapmak olduğunu belirten Cihan Öner, “15 sene New York'ta yaşadım. Ondan sonra aile işletmemiz olan köydeki ailemizin butik otelini devralmak için bir buçuk sene önce geri dönüş yaptım” dedi.

Öner, "Bana en çok sorulan soru 'Peki bu kadar güzel bir kariyeri neden bırakıp geldiniz?' oluyor. Bunun e önemli nedeni maneviyat ve vatan hasreti. Vatan hasretine dayanamayıp 15 senedir yaşadığım Amerika'yı bırakıp memleketime döndüm." şeklinde konuştu.