Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Bu kapsamda yapılanları Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer anlattı. Özer şunları söyledi: 2019-2020 eğitim öğretim yılında güzel sanatlar liselerimizin altyapısını güçlendirmek, eksikliklerini gidermek ve kalitesini artırmak için özel çaba sarf edeceğiz. Süreci İstanbul’dan başlatıyoruz. İstanbul’daki beş lisenin ikisi proje okulu ve diğer üç liseyi de proje okulu yapıp İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı himayesine alacağız. Güzel sanatlar liselerimizdeki 300 müzik öğretmenimize sene sonuna kadar eğitim verecekler. Ulusal ve uluslararası aktiviteler birlikte düzenlenecek. Müfredat birlikte güncellenecek. Öğretmenlerimiz, çalgı yapımı konusunda da eğitim alacaklar.

Öte yandan Özer, meslekî ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde bu senenin 10 ayında yapılan üretimden 217 milyon lira gelir elde edildiğini açıkladı.