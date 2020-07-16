Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığının her dönem uyguladığı ve katılım sağlayacak öğrencilerin merakla beklediği Açık Öğretim Lisesi sınavına kısa bir süre kala öğrenciler, sınava hangi okullarda gireceğini beklemeye başladı. Peki AÖL sınav tarihi ne zaman? Sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Açık Öğretim Okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.



Kurum tarafından yapılan açıklama:

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

Sınav yapılması planlanan ülkelerde normalleşme sürecine kademeli olarak geçilmesine rağmen toplu etkinliklerin yapılmasının hâlâ birçok ülkede engellenmesi nedeniyle diğer ülkelerde 2.dönem sınavları yapılamayacaktır.

Bu ülkelerdeki öğrenciler istemeleri halinde ülkemizde sınavlara katılabilecektir. Sınav yapılamayan ülkelerdeki öğrencilerin mağduriyeti de en kısa sürede giderilecektir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav yerleri ve belgeleri ile ilgili kurum tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.





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