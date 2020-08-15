Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

YKS’de tercih süresi dün itibarıyla sona erdi. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci şimdi sonuçları bekliyor. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar üzülmeyin... Sizler için yolun sonu değil ek yerleştirme ile hâlen şansınız var. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildiriliyor. Adaylar bir yükseköğretim programına yerleşseler bile kayıt yaptırmamayı tercih edebiliyor. Bu da boş kontenjanların artmasına yol açıyor. Bunlar için ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılıyor. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar, ek yerleştirme için başvuramıyor. Genel yerleştirmelerin ardından 2020 yılı için ek yerleştirme kılavuzu yayımlanacak. Ek yerleştirme tercihi yapacak adayların bunu dikkatli incelemeleri gerek. Burada verilen tercih süresi içerisinde adaylar boş kontenjanlar için listelerini hazırlayacak. Adayların genel yerleştirmede olduğu gibi programların özel koşullarına dikkat etmeleri önemli. Tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların yapacakları tercihler işleme alınmayacak.

"SAKIN YAZMAK İÇİN YAZMAYIN"

Ek yerleştirmede her yıl yapılan hataya siz de düşmeyin... Açıkta kalmamak için istemediğiniz bölümleri yazmayın. Uzmanlar ikaz ediyor: Mezun olduktan sonra hayatınızın büyük bölümünü iş oluşturacak. Türkiye'de eğitimini aldığı meslekte çalışmayanların oranı yüzde 56'nın üzerinde... Yerleşen her üç öğrenciden biri bir sene sonra imtihana yeniden hazırlanıyor. Türkiye’de üniversite giriş sınavına başvuran kişi sayısının yüzde 30’unu bölümünden memnun olmayan üniversiteliler oluşturuyor.