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Haberler > Ekonomi > 3 kruvaziyer demirledi! Tatil cenneti ilçemize binlerce turist geldi

3 kruvaziyer demirledi! Tatil cenneti ilçemize binlerce turist geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3 kruvaziyer demirledi! Tatil cenneti ilçemize binlerce turist geldi
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 kruvaziyerle gelen 8 bin 560 turisti ağırladı.

Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas", Birleşik Krallık bayraklı "Majestic Princess", Wallis ve Futuna Adaları bayraklı "L Austral" isimli kruvaziyerler demirledi.

3 kruvaziyer demirledi! Tatil cenneti ilçemize binlerce turist geldi - 1. Resim

Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı 8 bin 560 yolcu indi.

Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaparken bazıları ise İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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