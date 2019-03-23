Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenilenebilir enerji yatırımları Türkiye’nin dört bir tarafına yayılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez her şehirde kırkar, ellişer megavatlık güneş enerjisi yatırımı yapacaklarını belirterek, elektrik üretiminde doğudan batıya doğru bir kuşak oluşturacaklarını söyledi. Güneş enerjisi yatırımlarının Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları’ndaki (YEKA) alım garantisi ve ihale yöntemiyle yapılacağını ifade eden Dönmez, şu değerlendirmede bulundu: Sadece yatırımların kapasiteler daha düşük olacak. kırkar, ellişer megavatlık il il yapılacak. İldeki güneşlenme potansiyeli, Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin trafolarındaki uygun boş kapasite durumu, iletim hatlarının kapasitesi dikkate alınarak bir planlama yapılıyor. Çalışma büyük oranda bitmiş durumda. Belki önümüzdeki haftalarda ilana çıkabileceğiz. Tahmin ediyorum toplamda bin megavat civarında bir güneş santraline bu yolla erişmiş olacağız. Gün ışığından doğudan batıya kadar kesintisiz ve daha fazla istifade edeceğiz.

EVLER BİRER SANTRALE DÖNÜŞECEK

Türkiye’de son 4 yılda yenilenebilir enerji alanında önemli adımlar atıldığını dile getiren Dönmez, lisanssız elektrik üretiminde ev ve iş yerlerinde büyük potansiyel bulunduğunu söyledi. Dönmez “Üretim noktasıyla tüketim noktasının aynı olması koşuluyla bu işin önünü açacağız. Üreticiler ihtiyacı olan enerjiyi üretirken, ihtiyaç fazlası elektriği de sisteme satabilecek. Mevcut sistemde saatlik mahsuplaşma vardı, ürettiğiniz saat itibarıyla üretim-tüketim dengesi dikkate alınıyordu, şimdi EPDK bir çalışma yaptı. Yakında açıklayacak. Güneş enerjisinde çatı ve cephe uygulamalarının önünü açan bir dizi karar çıkacak. Aylık mahsuplaşma olacak. Yani aynı ay içinde gündüz ürettiğini gece de tüketme imkanı sağlanacak. Bu sürecin önünü açtığımızda bir elektrik tedarikçisiyle anlaşıp çatınıza bunu kurdurabilirsiniz” diye konuştu.