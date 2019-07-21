Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt içi seyahatlerdeki fiyat politikaları, bazı tatilcileri yurt dışı seyahatlere yönlendirirken, kültür turları ve yurt dışı seyahat planı yapan tatilci sayısı geçen seneye göre yükselişe geçti. Tatilsepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, geçen yıl ile kıyaslandığında yurt içi sahil otellerine olan talebin yüzde 10 kadar bir düşüş yaşandığını söyledi. Bu düşüşte, bayram tatili süresinin beş gün ile sınırlı olmasının ve fiyatların bayram tatili günlerinde normalden en az yüzde 10-15 daha pahalı olmasının etkili olduğunu dile getiren Küçükyılmaz “Yurt dışı seyahatlerinde ve yurt içi kültür turlarında geçen yıla göre yüzde 30 civarında bir artıştan söz edebiliriz. Bu yıl genel olarak geçen yıla göre fiyatlarda önemli artışlar oldu. Yurt içi seyahatlerindeki fiyat politikalarının, bir kısım tatilciyi yurt dışı seyahatlere yönlendirdiğini görebiliyoruz” dedi. Yurt içinde ise tatil süresinin kısaldığına dikkat çeken Küçükyılmaz “Geçen yıl ortalama 5,2 gün iken şu anda 4,1 gün ortalama ile rezervasyonlar geliyor. Bu bayramda yine en çok rezervasyon talebini Antalya ve Bodrum bölgesine alıyoruz. Kuşadası, Marmaris ve Çeşme bu bölgeleri takip ediyor” diye konuştu.