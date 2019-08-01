Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LGP Otogaz fiyatlarına bu gece yarısından geçerli olmak üzere indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medya hesabından yaptığı duyurusunda LPG Otogaz fiyatına 22 kuruş indirim geldiği belirtildi.

EPGİS'in yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Akaryakıt fiyatlarında indirim, 02/08/2019 tarihinde geçerli olmak üzere LPG Otogaz'da 22 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

İŞTE YENİ LPG OTOGAZ FİYATLARI

İndirim sonrası İstanbul'da ortalama 3,60 liradan satılan LPG Otogaz fiyatı 3,38 liraya geriledi. Ankara'da da ortalama 3,61 liradan satılan LPG fiyatı 3,39 liraya İzmir'de ise ortalama 3,54 liradan satılan Otogaz fiyatı da 3,32 liraya gerileyecek.