Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TROY logolu kart adedi de 10 milyonu aştı. Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko “2026’da TROY logolu kart adedinin, pazarın yüzde 20’sini oluşturmasını hedefliyoruz. TROY’un karekodla ödeme çözümü de hazır. Çip entegrasyonuyla birlikte giyilebilir teknolojilerle de ödeme yapılmaya başladı. Bilekliklere entegre edilen bu çip ile kullanıcılar temassız ödeme yapabiliyor” dedi. Canko, yedi yıl önce hayata geçirilen Türkiye’nin Dijital Cüzdanı BKM Express’le ilgili olarak da “Kırk binden fazla iş yerinde 1,8 milyon kullanıcıya hizmet verdik. Sadece bu platformdan 9,6 milyon TL bağış yapılmasına aracılık ettik” diye konuştu.