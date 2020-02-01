Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin turizm geliri 2019’da, bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 34 milyar 520 milyon dolara yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; söz konusu gelirin yüzde 83,3’ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 16,7’si yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Geçen yılki gelirin 25 milyar 355 milyon dolarını kişisel harcamalar, 9 milyar 165 milyon dolarını paket tur harcamaları oluşturdu. Bu dönemde kişi başına ortalama gecelik harcama 68 dolar, yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması da 50 dolar oldu. Kişi başı toplam ortalama harcama ise 666 dolar şeklinde gerçekleşti.

BÜTÇE 180 MİLYON

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Tabii ki sayıları vermek kolay, gereğini yapmak ise özveri gerektiriyor. Düzenli bir büyüme için doğru stratejiler ve gayretli değişim politikalarına açık olmalıyız. Bu kapsamda ilk adım markalaşma ve tanıtımdan geçiyor. İlk önemli değişimi başlatarak Türkiye Tanıtım Turizm Geliştirme Ajansı’nı sektöre kazandırdık. 2018’de 18 milyon dolar olan tanıtım bütçemizi, 2020’de 180 milyon dolara çıkardık. Her bölgenin kendi potansiyelini ortaya çıkaracak yeni politikalar üzerinde çalışıyoruz. Turizmin tüm Türkiye’de 12 aya yaygınlaşması ve gelirlerin tabana yayılması için çabamızı sürdürüyoruz” dedi.

SON 3 YILIN EN İYİSİ

Bu arada Türkiye Otelciler Birliği de; 2019 yılı doluluklarının bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak yüzde 67,6’yı bulduğunu açıkladı. Ortalama oda bedeli yüzde 10,4 artışla 77,4 avroya, oda başı elde edilen gelir yüzde 13 artışla 52,3 avroya yükseldi. 2019 yılında son üç yılın en iyi rakamlarına ulaşıldı.

RUS TURİST ZİRVEDE

Geçen yıl ziyaretçi sayısı yüzde 13,7 artarak 51 milyon 860 bin kişiye ulaştı. Bunların yüzde 86,2’sini (44 milyon 713 bin kişi) yabancılar, yüzde 13,8’ini (7 milyon 147 bin kişi) yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bakanlığın 2019 verilerine göre, Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu, yüzde 17,65 artış ve 7 milyon 17 bin 657 ziyaretçi sayısı ile birinci sırada yer aldı. Almanya yüzde 11,42 artış ve 5 milyon 27 bin 472 ziyaretçi ile ikinci; Bulgaristan yüzde 13,68 artış ve 2 milyon 713 bin 464 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bulgaristan’ı İngiltere ve İran izledi.

EN ÇOK İSTANBUL’DAN

Türkiye’ye 2019’da gelen yabancı ziyaretçilerin giriş yaptıkları iller sıralamasında, yüzde 33,08 artış ve 14 milyon 906 bin kişi ile İstanbul birinci sırada yer aldı. Bunu 14 milyon 650 bin kişi ile Antalya, 4 milyon 348 bin kişi ile Edirne, 3 milyon 221 bin kişi ile Muğla, 2 milyon 292 bin kişi ile Artvin izledi.