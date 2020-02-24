Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de, 23 Şubat 1994’te dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i aramasıyla gerçekleşen ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 26 sene geçti. Aradan geçen 26 senede tüketicilerin kullanım alışkanlıkları ve telefon tercihleri değişti. İlk yıllarda ‘Alo desin yeter’ anlayışına hâkim olan tüketiciler, bu anlayışı geride bıraktı. Telefon seçiminde, şarj süresi, kamera özellikleri, ses, depolama gibi özellikler öne çıkıyor. MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, tüketicilerin en çok bin ila 2 bin 500 fiyat aralığındaki akıllı telefonları tercih ettiğini belirterek, telefonların kişisel asistan olarak görüldüğünü, fotoğraf çekmek, müzik dinlemek, video seyretmek, oyun oynamak ve sosyal platformlarda var olmak için kullanıldığını kaydetti.



TASARIM VE KAMERA ÖNCELİKLİ

OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou da tüketicilerin telefon alırken ilk olarak tasarıma ve kamera özelliklerine baktığını ifade ederek “Akıllı telefonlar birçok eğlence unsurunu bir arada sunuyor. Film-dizi seyrediyor, oyun oynuyor veya müzik dinleyebiliyoruz. Uzun ömürlü batarya Türk insanı için önde gelen konulardan biri. Selfie çekmeyi de Türk kullanıcılar çok seviyor” diye konuştu.

Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Burak Ersoy ise marka algısının hâlen tüketici nezdinde önemli olduğuna dikkati çekerek “Kamera, hafıza, tasarım ile birlikte şarj özelikleri tüketici tercihlerini etkiliyor. Yeni dönem kullanıcı alışkanlıklarında ise mobil internet ve sosyal medya kullanımı ön plana çıkıyor” ifadelerini kullandı.



SOSYAL MEDYA KULLANIYORLAR

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, son yıllarda cep telefonlarının çoğunlukla fotoğraf makinesi olarak kullanıldığına işaret ederek “Türkiye genç nüfusu olan bir ülke. Kullanıcı kitlesi telefonla konuşmaktan ziyade internette vakit geçirip, sosyal ağlar üzerinden dünyayla iletişimde olmayı seviyor. Bu sebeple artık mobil iletişim ve dijital ürünler devrine geçtik. Daha önceki yıllarda ‘Sadece alo diyeyim yeter’ diyen yaş grubu bile artık sosyal medya kullanıyor. Hâliyle onların tercihleri de akıllı telefonlara kaydı. Hatta bu yaş grubu akıllı telefon tercih ederken de ‘Gözüm görsün, geniş ekranlı olsun’ diyerek tercihini yapıyor” değerlendirmesinde bulundu.