Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL - Bu yıl 10. yılını kutlayan Vodafone Red salgın sebebiyle artan ihtiyaçları karşılamak için görüntülü ve sesli konuşmada kotayı kaldırdı. Vodafone Red’in 4 farklı tarifeden oluşan yeni portföyünde WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify ve Facebook Messenger uygulamaları sınırsız olarak ve hiçbir ek ücret ödemeden kullanılabilecek. Kullanıcılar bu şekilde WhatsApp ve Facebook Messenger üzerinden sınırsız görüşme imkânı bulurken, 23 Vodafone ülkesinde yaşayan sevdikleriyle de hiçbir ek ücret ödemeden 120 dakika konuşabilecek. Yurt içinde ise Vodafone’lularla ve sabit hatlarla sınırsız sesli görüşme yapabilecek. 59 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan yeni Red tarifelerinin internet içeriği ise 20 GB’dan başlayacak.



Vodafone Red ile son bir yılda 483 bin müşteriye 440 milyon liralık fayda sağladıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy "Vodafone Red’lilere 400 milyon TL’si yurt dışı faydalarıyla, 36 milyon TL’si GSM dışı faydalarla ve 4,8 milyon TL’si içerik servisleri ve sponsorluklarla olmak üzere 440 milyon TL’yi aşan ayrıcalık sağlandı. Red’liler, son 1 yılda 698 milyon GB mobil internet kullandı, 32 milyar dakika konuştu, 3,5 milyar SMS attı. Aylık internet kullanımı ortalama 15,3 GB’a ulaşan Vodafone Red’liler, normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 3,6 kat daha fazla internet kullandı. Red müşterilerinin yüzde 77’si aktif olarak her ay Vodafone Yanımda’yı ziyaret ederek işlemlerini bu uygulama üzerinden dijital bir şekilde gerçekleştirdi. Diğer yandan, tarifelerdeki ses, internet ve SMS haklarını 104 ülkede Türkiye’deki gibi özgürce kullanma imkânı sunan Her Şey Dâhil Pasaport - Dünya hizmetini son 1 yılda 363 bin kişi kullandı" dedi.



Aksoy, koronavirüs ile birlikte Vodafone Red’lilerin mobil data kullanımının yüzde 18 arttığına dikkat çekerek "Red’lilerin 23 Vodafone ülkesi yönünde yaptığı aramalar yüzde 19, WhatsApp kullanımı ise yüzde 48 arttı" diye konuştu. Aksoy yeni paketlerle ilgili olarak ise şu bilgileri verdi: Salgınla birlikte değişen hayat tarzlarını da göz önüne olarak Red müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni bir adım daha atıyoruz. Onuncu yılımızı taçlandıracak bir yeniliğe gidiyoruz ve ‘Herkes yapar ama Red’li sınırsız yapar’ diyoruz. Yeni Red portföyümüzde müşterilerimiz WhatsApp, Facebook, Instagram ve YouTube gibi en popüler uygulamaları sınırsız olarak ve hiçbir ek işlem yapmaya gerek kalmadan kullanacak. Bu kapsamda Red’lilere WhatsApp ve Facebook Messenger üzerinden sesli ve görüntülü aramaları da sınırsız gerçekleştirme imkânı sunuyoruz.