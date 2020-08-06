Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU - Pandemi döneminde devreye alınan Sanal Ticaret Akademisi, meyvelerini vermeye başladı. Esnaf, girişimci ve KOBİ’lere yönelik her seviyede eğitimlerin sunulduğu akademiye yoğun bir talep olduğu görüldü. Haziran ayı sonuna kadar 20 binden fazla kullanıcı sisteme kayıt yaptırdı. Dersleri tamamlayarak sınavda başarılı olanlara üç binin üzerinde sertifika verildi. Akademi’deki öğrenme platformu 24 dersten oluşuyor.



ÜÇ AYRI SERTİFİKA VERİLİYOR

Türkiye'ye yeni girişimciler ve yeni ihracatçılar kazandırmak için hayata geçirilen Akademi yedi gün 24 saat kullanılabiliyor. Eğitimler ücretsiz olarak veriliyor. Akademinin konuları arasında girişimcilik, iç ticaret, dış ticaret başlıkları bulunuyor. Bu eğitimlerden yararlananlara üç ayrı sertifika verilebiliyor. Söz konusu program dâhilinde sanal eğitimlerin yanı sıra sanal sınıf uygulaması ve sanal seminerler de yapılıyor. Bu platformlarda canlı bağlantı ile eğitimden faydalananlar Ticaret Bakanlığı ve konunun diğer uzmanları ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunabiliyor.



A’DAN Z’YE TİCARET ÖĞRETİLİYOR

Sanal Ticaret Akademisi ile “Nasıl İhracatçı Olunur?”, “İhracatta Devlet Destekleri”, “e-Ticaret” gibi pek çok başlıkta hazırlanan eğitimler veriliyor. Türkiye’de şirket türleri, şirketlerin kuruluş işlemleri, sebze-meyve ticareti, tüketici hakları, Eximbank finansmanı, serbest bölge uygulamaları, ticarette teknik engeller, damping, Brexit sonrası düzenlemeler ve geçici ithalat rejimi gibi konular da sunulan eğitimler arasında bulunuyor. Eğitimlere mobil cihazlar da dâhil olmak üzere birçok ortamdan erişilebiliyor.



Türk Eximbank'tan yeni uluslararası iş birliği anlaşması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile Danimarka’nın resmî ihracat destek kuruluşu EKF Danmarks Eksportkredit (EKF) arasında reasürans iş birliği anlaşması imzalandığını bildirdi. Mevcut reasürans anlaşmaları kapsamında ilk somut işlemin bu yıl temmuz ayında gerçekleştirildiğini hatırlatan Pekcan, bu kapsamda Türk Eximbank’ın Birleşik Krallık ihracat destek kuruluşu UKEF’e Irak’ta inşa edilecek enerji santrali projeleri için Türkiye’den yapılacak mal ve hizmet ihracatına 79,2 milyon dolar tutarında reasürans sağladığını aktardı. Pekcan, daha önce ABD, Birleşik Krallık, Fransa'nın ihracat destek kuruluşuyla anlaşma imzalayan Türk Eximbank’ın şimdi de Danimarka ile iş birliğine gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

Salgınla mücadele döneminde yabancı kuruluşlarla iş birliğine odaklanan Türk Eximbank, Danimarka’nın resmi ihracat destek kuruluşu EKF Danmarks Eksportkredit ile reasürans iş birliği anlaşması imzaladı. Görüşmeleri bir süredir devam eden anlaşmanın imza süreci mevcut küresel konjonktür sebebiyle posta yoluyla tamamlandı. Söz konusu anlaşma ile Türk ve Danimarkalı firmaların üçüncü ülkelerde gerçekleştirecekleri projeler kapsamında kendi ülkelerinden yapacakları mal ve hizmet ihracatına Türk Eximbank ve EKF tarafından birlikte finansman desteği sağlanacak.



YENİ ANLAŞMALAR YOLDA

Pekcan “Türk Eximbank’ın İsveç, Avusturya, Macaristan ve Hollanda’nın resmî ihracat destek kuruluşlarıyla da benzer anlaşmalar imzalanması yolunda son dönemde önemli aşama kaydedildi” değerlendirmesinde bulundu.