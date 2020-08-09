Son dönemde elektronik ortamda yapılan satışlara yönelik şikâyetlerde artış görüldü. Bu kapsamda tüketicilerden; satın alınan ürünlerin azami süresinde teslim edilmemesi, başka ürünlerin gönderilmesi, stokta bulunmayanların satılması ve stokta kalmadığı gerekçesiyle sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi gibi şikâyetler geldi. Bunların yanı sıra tüketiciler; cayma hakkının kullandırılmaması, cayma hakkının kullanıldığı durumlarda bedel iadesinin hiç ya da mevzuatta düzenlendiği şekil ve sürede yapılmaması, kargo şirketlerinin zamanında teslimat yapmaması konularında da çok sayıda şikâyette bulundu. Bunları takip eden Ticaret Bakanlığı, mesafeli metotla satış yapan sekiz firmaya, tespit edilen aykırılıklar için ocak-temmuz döneminde 6 milyon 255 bin 538 lira tutarında ceza uyguladı.
Mesafeli satışta dolandırıcılığa büyük ceza
09.08.2020 - 02:59 | Son Güncelleme: 09.08.2020 - 03:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi döneminde Türkiye'de internet ve telefon yoluyla alışverişe yönelik talep arttı. Güvenilir firmalardan yapılan mesafeli alışverişler çeşitli kolaylıkları beraberinde getirirken güvenilir olmayanlardan yapılanlardan ise tüketiciler bazı sıkıntılarla karşı karşıya kaldı.
Etiketler : Mesafeli satış,dolandırıcılık,
723740 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/723740.aspx
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