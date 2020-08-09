Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde elektronik ortamda yapılan satışlara yönelik şikâyetlerde artış görüldü. Bu kapsamda tüketicilerden; satın alınan ürünlerin azami süresinde teslim edilmemesi, başka ürünlerin gönderilmesi, stokta bulunmayanların satılması ve stokta kalmadığı gerekçesiyle sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi gibi şikâyetler geldi. Bunların yanı sıra tüketiciler; cayma hakkının kullandırılmaması, cayma hakkının kullanıldığı durumlarda bedel iadesinin hiç ya da mevzuatta düzenlendiği şekil ve sürede yapılmaması, kargo şirketlerinin zamanında teslimat yapmaması konularında da çok sayıda şikâyette bulundu. Bunları takip eden Ticaret Bakanlığı, mesafeli metotla satış yapan sekiz firmaya, tespit edilen aykırılıklar için ocak-temmuz döneminde 6 milyon 255 bin 538 lira tutarında ceza uyguladı.