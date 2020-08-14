Serbest piyasada 7,3440 liradan alınan dolar, 7,3460 liradan satılıyor. 8,6860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6880 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3160 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6730 lira olmuştu.
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Serbest piyasada 7,3440 liradan alınan dolar, 7,3460 liradan satılıyor. 8,6860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6880 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3160 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6730 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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