Dededen toruna uzanan meslek! Tanesini 1.000 liraya satıyor

Bilecik'te yaşayan Volkan Ayaz isimli vatandaş, dedesinden babasına, babasından kendisine geçen fidancılık mesleğini sürdürüyor. Fiyatların 150 liradan başlayıp 1.000 liraya kadar çıktığını belirten Ayaz, "Ceviz, kiraz, kayısı, ayva ve vişne fidanları en çok rağbet görüyor." dedi.

Bilecik'te her hafta kurulan pazar ve pazartesi pazarlarında aracın arkasına yüklediği kendi ürettikleri fidanları satan Volkan Ayaz, bu mesleğin dedesinden kendisine miras kaldığı söyledi.

Ayaz, 35 yıldır ailece bu mesleği yaptıklarını anlatarak, "Dededen kalma bir firma sahibiyiz ve bitkileri kendimiz üretiyoruz. Tarım Bakanlığının bize verdiği yetki çerçevesinde fidancılık olarak hizmet vermekteyiz. Bilecik'e en doğru hizmeti vermek için burada fidan işini yapıyoruz. İnsanları bilgilendiriyoruz, nereye ne fidan ekeceklerini hangi gübreleri kullanacaklarını bahçe kurulumu sulama olsun peyzaj olsun, fidanları hangi rakıma hangi bölgeye olduklarını öneriyoruz ve ya hangi rakıma hangi fidan gidiyorsa önerip o şekilde satıyoruz. Gübreleme olsun, budalama olsun sulama işlerinde yardımcı oluyoruz. O şekilde hizmet veriyoruz" dedi.

"CEVİZ, KİRAZ, KAYISI, AYVA, VİŞNE EN ÇOK RAĞBET GÖRENLER"

Ayaz, açıklamasının devamında, "Şu anda poşetli fidanlara geçtik, poşetli fidanlarımız şu anda 150 liradan başlıyor. Ağaçların kültürüne veya büyüklüğüne göre meyveli veya saksılı bu şekilde fiyatları artıyor. Bin lira, 750, 550, 500 TL olarak değişmektedir. Ceviz, kiraz, kayısı, ayva ve vişne fidanları en çok rağbet görüyor. Ondan sonra yaban mersini şimdi yeni egzotik meyveler olarak aronya, dağ çileği, bu şekilde yavaş, yavaş popülasyonu arttırmaya başladık. Bölgemizden Küplü ve Bekdemir köyleri tarafı da kivi olmaya da başladı" ifadelerini kullandı.