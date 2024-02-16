Haftanın kaybettireni altın! 100 bin TL bakın kaça düştü

Piyasalar volatilitesi yüksek bir haftayı tamamlarken; altın, haftalık bazda yaklaşık yüzde 0,5 değer kaybı yaşayarak yatırımcısını üzdü. 100 bin TL’lik altın yatırımı, bu hafta 99 bin 500 TL’ye geriledi. Borsa, hafta genelinde yüzde 2,26 değer kazanarak, en iyi performans gösteren yatırım aracı oldu. Dolarda ise binde 4,50 ile sınırlı değer artışı yaşandı. Önümüzdeki haftanın en önemli gündem maddesi TCMB faiz kararı olacak. 22 Şubat Perşembe günü açıklanacak kararla, faizin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulması öngörülüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar, veri gündemi oldukça yoğun bir haftayı geride bıraktı. ABD’den gelen kritik veriler haftaya damga vurdu. Beklentileri aşan ve bu sebeple “daha şahin FED” öngörülerini destekleyen ABD ocak ayı TÜFE ve ÜFE verileri; dolarda güçlenmeyi beraberinde getirdi.

Altın fiyatlarında ise ters korelasyon etkisiyle düşüşü körükledi. Sadece ABD’de açıklanan perakende satışlar verisinin beklentinin altında kalması, piyasalara bir nebze destek oldu.

16 ŞUBAT ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Hafta içinde en yüksek 2028 doları gören ons altın, cuma günü (TSİ 18:30 itibarıyla) 2005 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Aynı saatlerde serbest piyasada gram altın fiyatı da 1988 TL seviyesinde bulunuyor. Söz konusu rakamlar haftalık bazda yaklaşık yüzde 1’lik bir gerilemeye işaret ediyor. ABD ekonomisine dair gelen güçlü verilerin enflasyonist baskılara işaret etmesi ve kimi beklentilerde FED’den ilk faiz indiriminin temmuza kadar ötelenmesi, altın fiyatlarını baskıladı.

16 ŞUBAT DOLAR VE EURO KAPANIŞ

Döviz piyasasında da hareketli bir hafta geride kaldı. Dolar akşam saatlerinde 30,84, Euro ise 33,20 seviyelerinden fiyatlanıyor. Dolardaki haftalık değer artışı binde 4,50 olarak gerçekleşti. Bu arada dolar endeksi 104,50 seviyelerine yakın kapanış gerçekleştirerek, küresel anlamda da diğer para birimlerine karşı gücünü korudu.

BORSADAN YENİ REKOR GELDİ

Borsa da hafta içerisinde yeni rekor denemeleri ile öne çıktı. BİST100 endeksi günü yüzde 0,09 değer artışı ile 9.250 puandan tamamladı. Böylece kapanış rekorunu yeniledi. İşlem hacmi 148,60 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks hafta genelinde yüzde 2,26 değer kazanarak, bu hafta da en iyi performans gösteren yatırım aracı oldu.

Borsa; ülke risk priminde yaşanan gerileme, yabancı yatırımcıların artan ilgisi, enflasyonist ortamdan korunma eğilimi gibi sebeplerle yükselişin sürdürüyor. Analistler endeksin ilk etapta 9600’e kadar yükselebileceğini belirtiyor.

TCMB FAİZ KARARI HAFTAYA

Önümüzdeki haftanın en önemli gündem maddesi TCMB faiz kararı olacak. 22 Şubat Perşembe günü açıklanacak kararla, faizin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulması öngörülüyor. Çarşamba günü de ABD’den son FOMC Tutanakları gelecek. Bu tutanaklarda, FED üyelerinin para politikasına yaklaşımları konusunda daha net sinyaller alınabilecek.