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Hasat başladı! İngiltere, Hollanda gibi birçok ülkeye ihraç edilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hasat başladı! İngiltere, Hollanda gibi birçok ülkeye ihraç edilecek
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü'nde kamış hasadı başladı. Bu yıl rekolte yüzde 70 oranında düşerken, toplanan kamışlar  İngiltere, Hollanda gibi birçok ülkeye çatı yalıtım malzemesi olarak ihraç ediliyor. 

Ege Bölgesi'nin en önemli göllerinden biri olan Eber Gölü'nde hasat zamanı geldi. Eber Gölü'nün Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmında toplanan kamışlar yurt içi ile birçok ülkeye gönderiliyor. 

Hasat başladı! İngiltere, Hollanda gibi birçok ülkeye ihraç edilecek - 1. Resim

ÇATI YAPIMI VE YALITIM MALZEMESİ OLARAK İHRAÇ EDİLİYOR 

Hasat ile birlikte gölden toplanan kamışlar, Derekarabağ köyü yakınlarında kurulan tesiste işlenerek İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Kamışlar yurt içinde genelde kamelya yapımı ve iç dekorasyon malzemesi olarak kullanılırken yurt dışına ise çatı yapımı ve yalıtım malzemesi olarak ihraç ediliyor. Gölden toplanan kamışlar firmaların tesislerinde aynı boyda olacak şekilde balya yapılıp ardından patpat diye adlandırılan tarım araçlarına yüklenip tırlara nakledilmek üzere transfer merkezlerine yollanıyor. Bölgedeki tesislerde bir çok kadın ve erkek yaklaşık 5 ay önce bu tesislerde çalışarak ekmeklerini kazanıyor.

Hasat başladı! İngiltere, Hollanda gibi birçok ülkeye ihraç edilecek - 2. Resim

"REKOLTE YÜZDE 20-30 SEVİYELERİNE KADAR DÜŞTÜ" 

Derekarabağ köyünde kurulu tesislerden birinin sahibi olan Hüseyin Kılıç, toplanan kamışların Bolvadin'den yurt içi ve yurt dışına gönderilmesi sürecini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Kılıç, "Bu yıl ürünlerimizdeki rekolte gölün yanma sebebinden dolayı önceki yıllara göre yüzde 20-30 seviyelerine kadar düştü. Bunun nedeni gölün susuz kalması ve yanmasından dolayı. Geçen yıl 4 bin adet ürün balya yaparken bu yıl 400'e kadar düştü. Ürünleri Hollanda ve İngiltere gibi ülkelere yolluyoruz. Oralarda doğal izolasyon malzemesi olarak kullanılıyor. Betondan daha iyi çünkü hava alma özelliği var. Yurt dışından ürünü ilgi büyük inşallah bu ilgi yurt içi piyasadan da olacak" diye konuştu.

Hasat başladı! İngiltere, Hollanda gibi birçok ülkeye ihraç edilecek - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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