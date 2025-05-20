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Hobisi işi oldu, Trabzon'dan dünyaya açıldı! ABD, İsveç, Hollanda ve Almanya'ya satıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'da yaşayan Selami Karaahmet, birkaç yıl önce başladığı hobisini işe dönüştürdü. Ahşap oymacılığı ile uğraşan ve el emeği ürünler üreten Karaahmet, yurt dışına bile satış yapıyor. Ünü ülke sınırlarını aşan vatandaş, ABD, Güney Afrika, İsveç, Hollanda ve Almanya gibi ülkelere satış yapıyor. 

Trabzon'da yaşayan 38 yaşındaki Selami Karaahmet'in hobi olarak başladığı ahşap işçiliği, kısa sürede hem yurtiçinde hem yurtdışında ilgi gören bir işi haline geldi. Pandemi sonrası insanların doğallığa yönelmesiyle birlikte ahşap ürünlere olan talebin artması Karaahmet'in el yapımı eserlerinin dünyanın dört bir yanına ulaşmasını sağladı. Köyündeki küçük bir atölyede başladığı hobi ile ülke sınırlarını aşan Selami Karaahmet, ABD, Güney Afrika, İsveç, Hollanda ve Almanya gibi ülkelere el yapımı ürünlerini gönderiyor.

Hobisi işi oldu, Trabzon'dan dünyaya açıldı! ABD, İsveç, Hollanda ve Almanya'ya satıyor - 1. Resim

"DOĞAL OLMASI NEDENİYLE TERCİH EDİLİYOR" 

7'den 70'e herkesin ahşap sanatına ilgi gösterdiğini belirten Selami Karaahmet, "İlk önce hobi olarak başladı. Ahşapları çok seviyorum. Köyde ufak bir atölye ile başladım ve ilerlettim. Özellikle pandemiden sonra insanlar boş zamanlarında bir şeyler ile uğraşmak istedi. Ahşap bunun için büyük bir hobi oldu. Herkes büyük ilgi gösteriyor. 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken bir sanat. Doğal olması nedeniyle tercih ediliyor. El yapımı oldukları için hepsi özel" dedi.

Hobisi işi oldu, Trabzon'dan dünyaya açıldı! ABD, İsveç, Hollanda ve Almanya'ya satıyor - 2. Resim

"İNTERNET ÜZERİNDEN UYGUN FİYATLI AHŞAP ÜRÜNLERE DİKKAT"

İnternet üzerinden uygun fiyatlı olarak satışa sunulan ahşap ürünlere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Karaahmet, "El işçiliği olduğu için biraz zor. Hepsi bıçak oyması oluyor. Bir kuksanın yapımı bile 3-4 saat alıyor. Çok fazla ilgi var. Özellikle sosyal medya üzerinde ulaşarak ahşap işçiliğini öğrenmek isteyenler oluyor. Herkes öğrenmek istiyor. Zeytin ağacından bir çerezlik, ceviz ağacından tarak yapıyorum. Bütün ağaçları kullanmaya çalışıyorum. İnsanlar hediye olarak tercih edebiliyor. İnternet üzerinden ahşah eşyalarla ilgili satışlar oluyor. Tamamen ince ve bambu ağaçlarından yapılıyor. Özellikle vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. Suya dayanıksız ağaçlar olduğu için fiyatları uygun oluyor. Benim ürünlerin tamamen el yapımı ve birinci sınıf olduğu için uzun ömürlü, sağlıklı oluyor. Hobim artık işim haline geldi. Bundan sonrası için özellikle küçük yaştaki arkadaşlarımız için workshoplar düzenlemek istiyorum. Trabzon dışından gelerek bu işi öğrenmek isteyenler de oldu. Büyük bir ihracatımız olmadı ama yurtdışındaki bazı ülkelere ürünlerimizden gönderdik" şeklinde konuştu.

Hobisi işi oldu, Trabzon'dan dünyaya açıldı! ABD, İsveç, Hollanda ve Almanya'ya satıyor - 3. Resim

"ÜRÜNLERİMİZİ DOĞADA VAKİT GEÇİRENLER TERCİH EDİYOR"

Dünyanın bir çok ülkesine el emeği ürünlerini gönderdiğini kaydeden Karaahmet, "Ürünlerimizi genellikle kamp ve doğada vakit geçirenler tercih ediyor. Kimyasal bir malzeme kullanmıyoruz. Doğal ve bal mumu özü yağlar kullanıyorum. Tabi ki bir ömürleri var ama kullanıma uygun şartlar gerçekleştirilse çok uzun yıllar vatandaşların çantalarında ve dolaplarında yer alacaklardır. Şehrimizde kazaziye, bıçak gibi objeler ön planda ahşabı da bu şekilde ülkemize hatta dünyaya tanıtma istiyoruz. Güney Afrika'ya tarak gönderdik. Hollanda'ya kuksa gönderdik. ABD'ye kesme tahtası gönderdim. İsveç'e büyük bir kamp seti gönderdim. Dünyanın bir çok ülkesine ürün gönderdik. Sosyal medya aracılığıyla ulaşıp ürünlerden satın almak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Hobisi işi oldu, Trabzon'dan dünyaya açıldı! ABD, İsveç, Hollanda ve Almanya'ya satıyor - 4. Resim

Hobisi işi oldu, Trabzon'dan dünyaya açıldı! ABD, İsveç, Hollanda ve Almanya'ya satıyor - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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