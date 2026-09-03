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Ekonomi

Talep büyük: Bağdat Caddesi ve Nişantaşı’nda boş dükkân kalmadı

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Talep büyük: Bağdat Caddesi ve Nişantaşı’nda boş dükkân kalmadı
Fotoğraf Başlığı Talep büyük: Bağdat Caddesi ve Nişantaşı’nda boş dükkân kalmadı

İstanbul’un prestijli alışveriş caddelerinde boş mağaza kalmadı. Nişantaşı ve Bağdat Caddesi başta olmak üzere ana cadde mağazacılığında doluluk oranı yüzde 98’e ulaştı.

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Uluslararası perakendecilerin Türkiye’deki büyüme iştahı ve tüketicilerin açık havada alışveriş talebi, İstanbul’un prestijli caddelerinde boş dükkân bırakmadı.

CBRE Türkiye’nin ana cadde mağazacılığı verilerine göre, Nişantaşı ve Bağdat Caddesi başta olmak üzere şehrin prestijli alışveriş akslarında doluluk oranı yüzde 98 seviyesine ulaştı.

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Özellikle lüks perakende, kozmetik, gurme restoran ve yeme-içme markalarının yoğun ilgisi, nitelikli mağaza stoğunun hızla tükenmesine yol açtı.

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Cadde mağazacılığındaki son tabloyu değerlendiren CBRE Türkiye Genel Müdürü Can Kadir Yalnızcan “Tüketicilerin sosyalleşme ile alışverişi birleştiren açık hava konseptine ilgisi son derece canlı. Nişantaşı’nda Abdi İpekçi ve Teşvikiye caddeleri ile Anadolu Yakası’nın önemli alışveriş koridorlarından Bağdat Caddesi’nde boş zemin kat mağazası bulmak giderek zorlaşıyor. Bu lokasyonlarda doluluk oranlarının yüzde 98’e dayanması, yeni mağaza arzının ne denli kısıtlı olduğunu açıkça gösteriyor. Boşalan veya devredilen nitelikli alanlar, henüz ilan aşamasına dahi gelmeden rekor hızlarla yeni kiracısını buluyor” dedi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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