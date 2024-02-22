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    Vatandaşın yastık altında ne tuttuğu açıklandı! İşte tasarruf sahiplerinin favorileri

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Vatandaşın yastık altında ne tuttuğu açıklandı! İşte tasarruf sahiplerinin favorileri
    ING Türkiye, Yastık Altı, Altın, Dolar, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Vatandaşın 2023 yılında yastık altında en fazla ne tuttuğu açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre tasarruf sahiplerinin sayısı, 2023'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3 puan artışla yüzde 23,3 seviyesine yükseldi. Bu, tasarruf sahipliğinde 2011 yılından bu yana görülen ikinci en yüksek oran oldu. Tasarrufu sahiplerinin tercihlerinde, yastık altı altın ve nakit son çeyrekte yüzde 26 ile birinci sırada yer alırken, bankalarda biriktirilen altın yüzde 16 ile ikinci sırada yer aldı.

    ING Türkiye’nin, kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılından bu yana IPSOS iş birliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın (TTEA) 2023 yılı dördüncü çeyrek sonuçları açıklandı. Buna göre, tasarruf sahipliği yüzde 23,3 düzeyinde gerçekleşti.

    Oran, araştırmanın yapılmaya başlandığı 2011 yılından bu yana tasarruf sahipliğinde görülen ikinci en yüksek tasarruf sahipliği oranı oldu.

    Vatandaşın yastık altında ne tuttuğu açıklandı! İşte tasarruf sahiplerinin favorileri

    Dördüncü çeyrekte çocuklu bireylerde tasarruf sahipliği yüzde 19 ile aynı düzeyde kalırken, çocuksuz bireylerde tasarruf sahipliği 5 puan artarak yüzde 29’a yükseldi.

    HER 10 BİREYİN 7'Sİ DÜZENLİ TASARRUF YAPIYOR

    Araştırmaya göre, tasarruf sahipleri içinde düzenli tasarruf yapanların oranı bu çeyrekte de yüzde 69 ile geçen çeyrek ile benzer seviyede gerçekleşti. Erkeklerde düzenli tasarruf yapanların oranı bir önceki çeyreğe kıyasla 3 puan artışla yüzde 74’e yükselirken, kadınlarda bu oran yüzde 61’e düştü.

    Vatandaşın yastık altında ne tuttuğu açıklandı! İşte tasarruf sahiplerinin favorileri

    Tasarrufu olanların tasarruf yapma gerekçeleri arasında “geleceğe yatırım” 6 puan artışla son çeyrekte 62’ye yükselerek yine ilk sırada yer alırken, “çocuklarım için” unsuru ise yüzde 17 ile ikinci sırada yer aldı.

    Tasarrufu olmayanlar için yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı yüzde 38,5’tan yüzde 40,8’e yükseldi.

    TASARRUF SAHİBİ YASTIK ALTINDA ALTIN TUTUYOR

    Tasarrufu olanların tasarruf aracı tercihlerinde, yastık altı altın ve nakit son çeyrekte yüzde 26 ile birinci sırada yer alırken, sistem içi altın yüzde 16 ile ikinci sırada yer aldı.

    Vatandaşın yastık altında ne tuttuğu açıklandı! İşte tasarruf sahiplerinin favorileri - 3. Resim

    Hisse senetleri 2023’ün ilk çeyreğinden beri yükseliş göstermeye devam etti, üçüncü çeyreğe göre 2 puan ve ilk çeyreğe göre toplamda 9 puanlık bir artışla yüzde 14 ile en çok sahip olunan üçüncü tasarruf aracı oldu.

    Erkekler hisse senedini yine kadınlara oranla daha çok tercih etti. Tasarruf araçları tercihi sıralaması kadın ve erkekler arasında hemen hemen aynı kalırken, sahiplik davranışı oransal olarak değişiklik gösterdi.

    2023 dördüncü çeyreğinde kadınların erkeklere göre daha çok tercih ettiği tasarruf araçları 5 puan farkla yastık altı altın ve nakit, sistem içi altın ve 6 puan farkla vadesiz hesap oldu. Erkeklerin kadınlara göre daha çok tercih ettiği tasarruf araçları ise 9 puan farkla hisse senedi ve borsa ve 7 puan farkla döviz vadeli hesap oldu.

    Vatandaşın yastık altında ne tuttuğu açıklandı! İşte tasarruf sahiplerinin favorileri

    Bireysel emeklilik fonlarının tercih edilme oranı yüzde 8 olarak gerçekleşirken, bu oran TL vadeli hesapta yüzde 6 oldu. Kripto para fonlarının tercih edilme oranı ise yüzde 6’dan yüzde 4’e geriledi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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