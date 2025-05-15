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Venedik değil Türkiye! "Beyaz altın" toprakla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin en büyük çeltik üretim merkezleri arasında yer alan Edirne'nin İpsala Ovası'nda çeltik tarlaları tohumla buluştu. "Beyaz altın" olarak bilinen ve binlerce ailenin geçimine katkı sağlayan çeltik tarlalarının havadan görüntüsü, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. 

Edirne'nin İpsala ilçesindeki üreticiler, çeltik ekimini tamamlayarak, büyük emeklerle hazırlanan ve çeltik tavası adı verilen tarlaları çeltik tohumlarıyla buluşturdu. Halk arasında "beyaz altın" olarak da adlandırılan çeltik, binlerce ailenin de geçim kaynağını oluşturuyor.

Venedik değil Türkiye! "Beyaz altın" toprakla buluştu - 1. Resim

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Gök yüzünün derinliklerinden görüntülenen çeltik tarlalarında adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Pilavdan dolmaya, sütlaçtan sarmaya pek çok yemek ve tatlının en önemli unsuru olan çeltiğin ekili olduğu tarlalar, havadan adeta bir kilimin desenleri gibi görünüyor. Çeltik arazilerinden yapılan çekimlerde suyla dolu ve çimlenmiş tarlaların görünümü insanları adeta büyüledi.

Venedik değil Türkiye! "Beyaz altın" toprakla buluştu - 2. Resim

Venedik değil Türkiye! "Beyaz altın" toprakla buluştu - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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