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Haberler > Ekonomi > Yüzlerce otomobil Türkiye'ye getirildi! Boğazı Marmaray hattı ile trenle geçtiler

Yüzlerce otomobil Türkiye'ye getirildi! Boğazı Marmaray hattı ile trenle geçtiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yüzlerce otomobil Türkiye&#039;ye getirildi! Boğazı Marmaray hattı ile trenle geçtiler
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Avrupa ve Asya kıtalarını denizin altından birleştiren Marmaray hattı, yolcu taşımacılığının yanında yük taşımacılığında da büyük önem taşıyor. Hat gece 00.00 ile 05.00 arasında yük taşımacılığına açılırken, Türkiye'ye getirilen otomobiller bu hat üzerinden boğazı trenle geçerek Köseköy Lojistik Merkezi'ne ulaştırıldı.

Ulusal ve uluslararası yük trenlerinin geçişine olanak tanıyan Marmaray hattı, İstanbul Boğazı'nın altından kesintisiz taşıma imkanı sunarken, bu hat üzerinden yeni bir sevkiyat daha gerçekleştirildi. Türkiye'ye getirilen otomobiller, tren vagonlarına yüklenerek Marmaray hattı üzerinden Kocaeli'deki Köseköy Lojistik Merkezi'ne taşındı.

Yüzlerce otomobil Türkiye'ye getirildi! Boğazı Marmaray hattı ile trenle geçtiler - 1. Resim

MARMARAY HATTINDA YÜK TAŞIMACILIĞI 

Gündüz saatlerinde yaklaşık 600 bin İstanbullunun ulaşımını sağlayan Marmaray, gece olunca bu kez boğazın altından yük taşımacılığına ev sahipliği yapıyor. Marmaray, sadece yolcu taşımacılığıyla değil aynı zamanda yük taşımacılığıyla da önemli bir rol üstleniyor. Gece saatlerinde ulusal ve uluslararası yük trenlerinin geçişine olanak tanıyan hat, İstanbul Boğazı'nın altından kesintisiz taşıma sağlıyor.

Yüzlerce otomobil Türkiye'ye getirildi! Boğazı Marmaray hattı ile trenle geçtiler - 2. Resim

00.00 İLE 05.00 ARASINDA YÜK TAŞIMACILIĞINA AÇILIYOR 

Marmaray hattı (Halkalı - Gebze Banliyö Tren hattı) gece 00.00 ile 05.00 saatleri arasında yük taşımacılığına açılıyor. Daha önce ağırlıklı olarak yük taşımacılığı yapılan hatta, araç taşımacılığı yapılması Marmaray’ın çok yönlü kullanım potansiyelini ve tarihi İpek Yolu Projesi’nin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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