Nevşehir'de faciadan dönüldü! Kontrolden çıkan cipin ağaçları devirdiği kaza kamerada

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Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği SUV tipi bir aracın kontrolden çıkarak refüje daldığı ve çam ağaçlarını devirerek ilerlediği tehlike dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın sabahın erken saatlerinde meydana gelmesi olası bir facianın önüne geçerken, maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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