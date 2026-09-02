'Sandıklı patatesi' diyerek vatandaşı kandırdılar: Hem bozuk hem de eksik gramajlı çıktı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yol kenarlarında satış yapan seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, "Sandıklı patatesi" adı altında tüketilemeyecek kadar bozuk ve eksik gramajlı ürün satan fırsatçılara geçit vermedi. Vatandaşa 9 kilogram diye satılmaya çalışılan çuvalların tartıda 7,5 kilo gelmesiyle hileli satış yaptığı belirlenen 4 şahsa, ekipler tarafından yaklaşık 20 bin lira idari para cezası uygulandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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