Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulunda 2019 Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmelerinde AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş konuşma yaparken İYİ Partili Yasin Öztürk'ün hakaret etmesi ile tartışma çıktı. Tartışma üzerine oturuma ara verildi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda yaşananların ardından İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün iki birleşim Meclisten geçici olarak çıkarılmasını teklif etti.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, yapılan oylama ile iki birleşim Meclisten geçici olarak çıkarıldı.

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