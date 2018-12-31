Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olaya karışan Levent B. ve Dilek B.'nin evli oldukları ve olaya bir kıskançlık krizinin neden olduğu belirlendi. Aldatıldığını düşünen Levent B., yol boyunca eşi Dilek B.'nin aracını takip etti. Eşinin aracında yabancı bir adam gören Levent B., aracı durdurmaya çalıştı. Ancak eşinin durmaması üzerine sinirlenen Levent B., çarparak kaza yapmasına neden oldu.

Dilek B.'nin kullandığı otomobil, bir apartmanın girişindeki doğalgaz kutusuna çarptı. Bu sırada aracın ön kapısından inen bir erkek hızla koşarak kaçmaya başladı. Kazaya neden olan öfkeli koca, kaçan kişiyi kovalasa da yakalayamadı. Ardından olay yerine geri dönen öfkeli koca, bu kez eşine yöneldi. Bir iş yerine sığınan eşini kolundan tutarak sürüklemeye başlayan adama çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşların uzun uğraşları sonucu adamın elinden kurtarılan Dilek B., bir iş yerine sığındı. Şişli'de sokak ortasında yaşanan dehşet, güvenlik kameralarına da yansıdı.