Gaziantep'teki FETÖ davasında, Naksan Holding eski yöneticileri firari sanıklar Osman, Bahaeddin, Beyhan ve Mehmet Hilmi Nakıboğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.
Naksan Holding eski yöneticileri hakkında kırmızı bülten!
07.01.2019 - 11:48 | Son Güncelleme: 07.01.2019 - 11:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'teki FETÖ davasında, Naksan Holding eski yöneticileri firari sanıklar Osman, Bahaeddin, Beyhan ve Mehmet Hilmi Nakıboğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.
Etiketler : Gaziantep,
597043 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/597043.aspx
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