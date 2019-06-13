Akar, TBMM’de CHP grubunu ziyaret ettikten sonra MHP grubunu ziyaret etti. Akar, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ile birlikte MHP grubuna geldi. Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar MHP grubunu ziyaret etti
13.06.2019 - 17:45 | Son Güncelleme: 13.06.2019 - 17:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askere alma kanun teklifini görüşmek üzere MHP grubunu ziyaret etti.
Etiketler : Hulusi Akar MHP,
630833 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/630833.aspx
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