Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akar, TBMM’de CHP grubunu ziyaret ettikten sonra MHP grubunu ziyaret etti. Akar, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ile birlikte MHP grubuna geldi. Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü.