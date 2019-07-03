Kılıçdaroğlu Japonya’daki G-20 Liderler Zirve’sinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmede Türk heyetinin not almadığını iddia etti. CHP liderinin yalanını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun kısa sürede deşifre etti. Altun Twitter’dan Türk heyetini not aldığı görülen fotoğrafı paylaşarak CHP liderini özür dilemeye davet etti. Kantarın topuzunu kaçıran Kılıçdaroğlu, terör örgütleri FETÖ ve PKK’dan yargılanan bazı isimlerin haksız yere cezaevinde olduğunu da öne sürdü. Kılıçdaroğlu “Şimdi adalet reformundan söz ediliyor. Getireceğiniz adalet paketinde Eren Erdem’in dışarıya çıkacağına söz veriyor musunuz? Sadece Eren Erdem değil; Osman Kavala var, askerî öğrenciler var. Sırrı Süreyya Önder, siyasette önemli bir entelektüel. Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Selahattin Demirtaş hangi gerekçeyle içeride?” dedi.
Kılıçdaroğlu'ndan not iftirası
03.07.2019 - 05:28 | Son Güncelleme: 03.07.2019 - 05:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda skandal açıklamalarda bulundu.
Etiketler : kemal kılıçdaroğlu,kılıçdaroğlu,
634549 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/634549.aspx
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