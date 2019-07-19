Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
Lice kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi
19.07.2019 - 12:28 | Son Güncelleme: 19.07.2019 - 12:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır,terörist,
638107 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/638107.aspx
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