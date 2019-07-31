Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçim sürecinde oy alabilmek için çeşitli vaatlerde bulunan bazı belediye başkanları, koltuğa oturduktan sonra belediyeleri adeta aile şirketine çevirmeye başladı. İzmir, Adana ve Karabük’ten gelen akraba tayinlerinin ardından Küçükçekmece Belediyesinde yaşanan skandal patlak verdi. CHP’li Başkan Kemal Çebi, oğlu Serkan Çebi’yi Basın ve Kültür Müdürü olarak tayin etti. Belediye binasının beşinci katını oğluna tahsis eden Başkan Çebi, bazı birimleri de Serkan Çebi’ye bağladı.

Tepki çeken bir uygulama da Hatay’da yaşandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Lütfü Savaş, belediyeye bağlı HATSU şirketinin yönetim kurulu başkanı oldu. Savaş, bununla da yetinmeyerek kardeşi Metin Savaş’ı HATSU’da özel kalem müdürü olarak görevlendirdi. Küçük kardeşini de unutmayan Lütfü Savaş, Mehmet Savaş’ı ise Fen İşleri Müdürlüğünde saha şefi olarak görevlendirdi.