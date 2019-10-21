Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulubü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çebi'ye tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çebi'yi kutladı
21.10.2019 - 20:33 | Son Güncelleme: 21.10.2019 - 20:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulubü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Beşiktaş Jimnastik Kulubü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi,
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