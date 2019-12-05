Bakanlıktan yapılan açıklamada. “Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın/EYP’lerle tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn’da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirdiği tespit edildi” denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan PKK/YPG açıklaması
05.12.2019 - 16:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’nin Rasulayn’da elektrik panosuna roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.
Etiketler : MSB,Milli Savunma Bakanlığı,
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