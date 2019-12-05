Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada. “Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın/EYP’lerle tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn’da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirdiği tespit edildi” denildi.